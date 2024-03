Incidente per un boscaiolo a Torreano.

E’ andato nel suo bosco a tagliare alberi assieme al nipote, ma è rimasto travolto da una pianta: l’incidente è successo nella zona di Torreano, attorno alle 17.30 di oggi, 14 marzo, ad un boscaiolo 74enne di Faedis. Il nipote stava tagliando l’albero e ha gridato allo zio di spostarsi, ma l’uomo è stato colpito dalla cima.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale che hanno trovato l’uomo a terra appoggiato all’albero, hanno liberato l’area da rovi e ramaglie e, operando assieme al personale sanitario e i volontari del Soccorso Alpino, hanno immobilizzato il ferito sulla barella spinale che poi è stata sistemata all’interno della barella Toboga con la quale l’uomo è stato trasportato a braccia per circa 100 metri dove era in attesa l’ambulanza che ha provveduto a portarlo in ospedale. L’uomo è rimasto sempre vigili e cosciente, ma ha riportato diversi traumi, tra cui alla testa e alla caviglia.