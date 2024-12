Fleximan colpisce anche in Friuli, divelto un autovelox sulla Ferrata

Segato un autovelox in Friuli, lungo la Ferrata.

Il misterioso “Fleximan” – o un suo imitatore – ha colpito ancora: questa volta, l’uomo noto per usare una smerigliatrice per abbattere i pali che sorreggono gli autovelox ha fatto tappa in Friuli, a Bertiolo. L’episodio è avvenuto lo scorso weekend, presumibilmente nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, lungo la Ferrata, l’ex strada provinciale 95, poco prima del confine con il Comune di Varmo.

Il “sabotaggio” è stato rilevato dai carabinieri della stazione di Codroipo, intervenuti sul posto per un sopralluogo alla ricerca di indizi utili per identificare il responsabile. L’apparecchiatura danneggiata, gestita dal Comune di Bertiolo e noleggiata dalla società Traffic Tech, è uno dei due rilevatori di velocità media installati lungo la strada.