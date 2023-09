Dopo 3 anni di lavoro rinasce la scuola di Bertiolo

Taglio del nastro per la scuola di Bertiolo.

Taglio del nastro questa mattina alla scuola primaria “Risultive” di Bertiolo, consegnata, pronta per l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 dopo tre anni di lavoro necessari per procedere con un intervento antisismico e con uno di efficientamento energetico.

“Una scuola che ‘rinasce’ in una piccola comunità fa rinascere il paese perché è attorno alla struttura educativa che si agglomera, cresce e si confronta la popolazione di un territorio – ha sottolineato l’assessore regionale con delega alla Salute e alle Politiche sociali, Riccardo Riccardi – . Un plauso all’amministrazione comunale di Bertiolo che, fin dal suo insediamento, ha lavorato perché la scuola venisse riqualificata, diventando spazio sicuro e di riferimento per i bambini, i loro genitori e gli insegnanti”.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco di Bertiolo, Eleonora Viscardis, che ha ringraziato la Regione per l’importante finanziamento stanziato per il cantiere, che ha richiesto uno sforzo economico di 2.800.000 euro, e i numerosi amministratori comunali delle Municipalità contermini.

I lavori.

La scuola primaria Risultive di Bertiolo

I lavori erano iniziati alla fine dell’estate 2019, per l’intervento antisismico. L’immobile è stato eretto quando non erano ancora in vigore le norme antisismiche. Per due anni gli alunni sono stati spostati in due plessi dismessi e sono rientrati nell’anno scolastico 22-23 mentre si stavano ultimando i lavori di efficentamento esterno e di posizionamento dell’impianto fotovoltaico.

I lavori sono coincisi con un periodo critico, la prima pandemia, che ha causato il fermo cantieri per alcuni mesi. A seguire c’è stata la problematica della mancanza di materie prime, di disponibilità di ponteggi e dell’aumento del costo del materiale. In tutto questo, ha voluto sottolineare il sindaco, è stato fondamentale il supporto della Regione che, oltre ai contributi iniziali, si è attivata per erogare risorse per far fronte a imprevisti e aumenti.

“L’edificio che viene consegnato in questa occasione è un edificio moderno, sicuro e corrisponde perfettamente alle esigenze del territorio“, ha chiuso Riccardi, augurando “Buon primo giorno di scuola” ai 150 alunni che, nel 2023-2024, suddivisi in 8 classi, utilizzeranno i nuovi spazi ristrutturati. Il plesso dà risposte anche ad alunni di famiglie dei paesi limitrofi, e in particolare di Codroipo, che scelgono Bertiolo per le progettualità e i servizi proposti.