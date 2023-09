Primacassa Fvg è la prima banca italiana certificata Next Index Esg

L’importante certificazione ottenuta da Primacassa.

Si terrà domani 14 settembre alle 11 nella Sala Moret presso l’hotel Là di Moret l’incontro dal titolo “La sfida ESG. Cooperare per costruire comunità sostenibili” organizzato dall’istituto di credito cooperativo PrimaCassa FVG, prima banca Italiana ad ottenere la certificazione Next Index ESG (Environmental Social Governance).

Un riconoscimento che valuta un insieme specifico di indicatori relativi all’impegno ambientale, nel sociale, al rispetto dei valori aziendali e se l’azienda agisce con accuratezza e trasparenza. “Per PrimaCassa FVG è un risultato importante, che premia precise scelte aziendali adottate nel rispetto di valori fondanti per il nostro istituto di credito”, dichiara il Presidente Giuseppe Graffi Brunoro.

L’incontro.

All’incontro aperto a tutti fino ad esaurimento posti prenderanno parte, in qualità di relatori, Luca Raffaele, Direttore Generale NeXt Economia, Lorenzo Semplici, Responsabile Centro Studi e Valutazioni di NeXt Economia; Marzia Forgiarini, Referente ESG PrimaCassa FVG Leonardo Becchetti Professore ordinario di Tor Vergata e co-fondatore di NeXt Economia, Daniele Castagnaviz Presidente Confcooperative FVG, Barbara Zilli Assessore finanze Regione FVG, Lorenzo Kasperkovitz Responsabile relazioni esterne e sostenibilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e Sergio Copetti, Vice Direttore Generale PrimaCassa FVG.