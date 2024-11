Al via il Festival “Il mondo fuori”: ospite Vincenzo Schettini, il prof più amato del web

Venerdì 8 inizia il festival con ospite Vincenzo Schettini.

Venerdì 8 novembre prende ufficialmente il via la seconda edizione del Festival dell’informazione “Il mondo fuori” organizzato dal Comune di Cormòns e dedicato quest’anno al tema “Con gli occhi dei social: le nuove frontiere della comunicazione”.

È un inizio in grande con un ospite che infiammerà il Teatro comunale di Cormòns con la sua simpatia, il suo entusiasmo travolgente e, naturalmente, con le sue celebri competenze in fisica. Parliamo di Vincenzo Schettini, il professore più famoso del web, diventato noto grazie al canale Youtube “La fisica che ci piace” e ai profili social con 2,7 milioni di follower solo su Instagram. Dotato di innate doti comunicative, Schettini riesce a rendere coinvolgente e divertente anche una materia spesso difficile e ostica come la fisica. Un progetto talmente di successo da essere arrivato sui palchi dei teatri con un tour in tutta Italia e anche in TV, per la precisione su Rai 2 con la trasmissione “La fisica dell’amore”.

Appuntamento a Teatro alle 20.30, a ingresso libero come tutti gli appuntamenti del festival, con “Dalla fisica alle nuove sfide quotidiane: a tu per tu con Vincenzo Schettini”: il professore dialogherà con Luana de Francisco, giornalista e direttore artistico del festival, per raccontare come i social abbiano trasformato il suo lavoro e lo stare dietro la cattedra e come possano diventare mezzo efficace di divulgazione, strumento per coinvolgere in modo positivo i più giovani, stimolandone analisi e pensiero critico.

Si prosegue con la giornata di sabato che inizia la mattina nell’azienda agricola Keber e sarà un viaggio intergenerazionale dedicato all’uso dei social: a partire da chi con le piattaforme ha creato la propria professione di narratore di esperienze e di territori, passando per un importante approfondimento sui rischi del rapporto tra i giovani e giovanissimi con il mondo virtuale e su come educarli ad una maggiore consapevolezza del mezzo. La giornata si conclude con un dialogo dedicato proprio alla “generazione influencer” e ai diversi approcci alle nuove professionalità del web.

Anche domenica il primo incontro sarà in cantina, nell’azienda Borgo SanDaniele I Mauri dedicato al rapporto tra social, libri e fenomeni editoriali, mentre l’approfondimento del pomeriggio ruota intorno a come le piattaforme e l’intelligenza artificiale abbiano rivoluzionato, nel bene e nel male, persino il mondo della giustizia. Si prosegue con un’analisi su come i media, a cominciare da quelli tradizionali, si sono organizzati per riuscire a fare informazione in uno scenario in cui un italiano su tre si informa soltanto sui social network.

Gran finale che unisce musica, arte e performance alle 20.45 al Teatro comunale di Cormòns con lo spettacolo multimediale immersivo Automatic Impermanence di Alex Braga, pioniere dell’intelligenza artificiale. Tutti gli incontri del festival sono gratuiti, ad ingresso libero.