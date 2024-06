Incendio questa mattina in un appartamento di Trieste.

Incendio nelle prime ore di oggi in un appartamento Via Corridoni a Trieste. Sul posto, intorno alle ore 6.50 i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con 2 squadre supportate dall’autoscala e il funzionario di guardia.

I Vigili del fuoco giù ti sul posto hanno immediatamente raggiunto i locali interessanti dall’incendio e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, tutti gli inquilini dello stabile sono stati fatti uscire, a scopo precauzionale, dai loro alloggi. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica delle parti bruciate e messa in sicurezza dell’intero stabile, al termine delle quali tutte le persone evacuate potranno rientrare nei propri alloggi.