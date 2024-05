Vasco Rossi a Bibione, l’ordinanza e le indicazioni per il concerto

Le indicazioni per il concerto di Vasco Rossi a Bibione.

Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Venezia il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista delle due date live di Vasco Rossi allo Stadio Comunale di Bibione, in programma l’1 (soundceck) e 2 giugno 2024 (concerto Data Zero).

Il confronto tra il Prefetto Darco Pellos, l’Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento nella persona del Vicesindaco Pier Luigi Grosseto e il Distretto di Polizia Locale “Veneto Est” rappresentato dal Comandante Matteo Cusan ha permesso di approfondire gli aspetti riguardanti la viabilità stradale, la sosta prolungata, la possibilità di parcheggiare in apposite aree servite da bus-navette e le difficoltà per il deflusso del traffico in uscita che caratterizzano le grandi manifestazioni in località turistiche come Bibione, già fortemente frequentate visto il periodo di avvio della stagione estiva.

Le ordinanze del Comune di San Michele al Tagliamento.

Sul sito web del Comune di San Michele al Tagliamento sono già pubblicate le indicazioni inerenti alla regolamentazione della circolazione, contenute nell’Ordinanza nr. 71 del 21/05/2024, e nei prossimi giorni saranno disponibili le istruzioni relative al servizio di parcheggio+bus navetta per e da lo Stadio Comunale, gestito dalla ditta Park For Fun. Saranno tre le aree di parcheggio dedicate, una in Piazza Mercato, una in via Maja e una in località Bevazzana.

A chi sceglierà di visitare Bibione nel weekend dell’1 e 2 giugno, Prefettura e Amministrazione Comunale consigliano vivamente di mettersi in viaggio per tempo e con calma, valutando anche la possibilità di raggiungere la località qualche giorno prima. Per quanto riguarda la fase di deflusso post-concerto, l’invito è quello di percorrere le arterie stradali dedicate indicate nelle mappe allegate all’Ordinanza nr.71, evitando il rischio di imbottigliarsi in stradine secondarie, e di valutare la possibilità di prolungare per qualche ora la permanenza a Bibione, approfittando dei tanti locali già aperti e favorendo così il traffico in uscita