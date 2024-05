Fermato dagli agenti ha mostrato una carta d’identità e una patente falsa.

Alla guida con carta d’identità e patente falsa. E’ successo nel pomeriggio di lunedì 20 maggio quando gli agenti del reparto Pronto Intervento e viabilità del Comando di Polizia Locale di Udine, impegnati in controlli di polizia stradale in Piazza I° Maggio hanno notato il conducente di una Peugeot 208 con targa italiana, il cui comportamento di guida ha destato subito sospetto in quanto si manteneva per un lungo tratto di strada particolarmente a ridosso del mezzo che lo precedeva.

Fermato, l’uomo alla guida ha esibito una carta di identità ed una patente di guida emessi entrambi dallo Stato della Polonia che tuttavia, all’occhio attento degli agenti, hanno destato sospetto circa la loro autenticità. Accompagnato presso gli uffici del Comando di via Girardini, ad un ulteriore controllo ha confermato la contraffazione di entrambi i documenti. inoltre, a seguito di perquisizione del veicolo, è emerso che l’uomo nascondeva nell’abitacolo un passaporto ed una patente di guida autentici emessi dallo Stato della Georgia. Gli agenti hanno quindi avuto la conferma che l’uomo, 32 enne domiciliato in Calabria, era in realtà un cittadino georgiano irregolare sul territorio italiano e peraltro già gravato da decreto di espulsione.

E’ apparso quindi evidente che l’intento dell’uomo era quello di spacciarsi per cittadino della Comunità Europea, grazie a dei falsi documenti polacchi, al fine di poter circolare liberamente all’interno del territorio europeo ed eludere i controlli circa la regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.

L’arresto.

Con l’ausilio del personale del nucleo di polizia giudiziaria del Comando di polizia locale, entrambi i documenti ritenuti contraffatti sono stati sequestrati ed il giovane, al quale sono stati contestati due reati ovvero la falsità materiale commessa dal privato relativamente alla patente di guida e la detenzione di documento di identificazione valido per l’espatrio relativamente alla carta di identità, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nella medesima serata, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata di ieri si è svolta l’Udienza avanti al Tribunale di Udine ove il Giudice ha convalidato l’arresto e rilasciato il nulla osta all’espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale, la cui procedura è stata successivamente perfezionata accompagnando l’uomo presso l’Ufficio Immigrazione della locale Questura.