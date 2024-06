Sandica Constantin aveva 47 anni.

La comunità di Brugnera è in lutto per la prematura scomparsa di Sandica Constantin, venuta a mancare all’età di 47 anni dopo una malattia. Sandica, originaria di Bucarest, si era trasferita in Italia nel 2001 insieme al marito Cristian.

Infermiera di professione, Sandica ha dedicato la sua vita lavorativa all’assistenza sanitaria, prima presso l’ospedale di Pordenone e successivamente nel centro prelievi del presidio sanitario di Sacile. Nota per il suo stile riservato ed efficiente, era molto apprezzata dai colleghi e dai pazienti. Sandica non ha mai perso il coraggio e la speranza, dopo aver lottato con tanta grinta per tre anni contro una malattia implacabile. Aveva mantenuto uno spirito ottimista e solare, dedicandosi alla famiglia.

L’ultimo saluto a Sandica Constantin si terrà domani alle 16:00 nella Casa degli Angeli a Sacile, dove verrà celebrato il rito ortodosso in suo suffragio. La comunità di Brugnera si stringe attorno al dolore di Cristian e delle due figlie, Alexandra e Melissa.