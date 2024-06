L’incidente ieri pomeriggio a San Daniele del Friuli.

Incidente nel pomeriggio di ieri a San Daniele del Friuli. E’ accaduto lungo via Carnia, poco dopo le 17 e 30, quando un ciclista è stato investito da un’auto.

L’uomo, stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. Dopo una prima valutazione delle condizioni del ciclista, i sanitari hanno deciso di trasportarlo in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Udine, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.