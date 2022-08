Il vicesindaco di Buja con la motosega.

Arriva una chiamata al Comune di Buja: c’è un legno che occupa la ciclabile di via Santo Stefano, non si riesce a passare. Una segnalazione come un’altra, di cittadini che fanno presente un piccolo problema da risolvere. C’è però un inconveniente: non ci sono più gli operai a lavoro, forse è finito il turno o forse sono in ferie.

A quel punto però il vicesindaco Marco Zantone, che è anche assessore ai Lavori pubblici e sport, ha imbracciato una motosega ed è andato ad occuparsene di persona. Un grosso ramo di un albero che fa ombra alla ciclabile aveva ceduto, intralciando il passaggio alle bici. Pezzo dopo pezzo Marco Zantone lo ha tagliato per rendere di nuovo libero il passaggio. Le bici ora ci passando tranquillamente.