Incidente mortale a Buia, cosa è successo e chi è la vittima

L’incidente mortale a Buia ieri a mezzanotte.

Incidente mortale ieri attorno alla mezzanotte lungo la strada provinciale 49 a Buia: a perdere la vita, un uomo di 50 anni originario di Cividale ma residente a Buia, Raffaele Copetti.

Secondo quanto per ora ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco, un’Alfa Giulietta condotta da un 23enne stava percorrendo l’Osovana in direzione Buja-Osoppo quando, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un Citroen Berlingo guidato da Copetti, che stava uscendo da una laterale (via Casali Leoncini) immettendosi sulla provinciale in direzione Osoppo-Gemona.

L’impatto è stato fatale per l’autista del furgoncino: nonostante i tentativi del 118, le lesioni riportate nell’incidente sono state troppo gravi e l’uomo è morto. Il conducente dell’Alfa Romeo è stato elitrasportato in ospedale, ferito in modo grave.