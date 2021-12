L’incidente sulla Osovana a Buja.

La strada stretta e forse la velocità sono le cause di un incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 20, sulla provinciale 49, la Osovana, nel comune di Buja. La motrice di un camion è finita contro l’utilitaria di un ristorante, che stava effettuando una consegna.

La motrice, probabilmente nel tentativo di evitare l’impatto, è finita fuori strada ribaltandosi, mentre l’utilitaria si è fermata in mezzo alla carreggiata. Lievemente feriti i conducenti dei mezzi, che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco volontari di San Daniele, mentre per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

