Incidente a Buia

Incidente nel tardo pomeriggio a Buia.

Un uomo di circa 80 anni di età, infatti, è stato soccorso a seguito delle ferite riportate in un sinistro stradale accaduto lungo via Urbignacco. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine inviate tempestivamente sul posto dagli infermieri della sala operativa della Sores, il pensionato ha perso il controllo della vettura che è finita gomme all’aria. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Dopo una chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l’ambulanza proveniente da Tarcento e hanno allertato anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza. Fortunatamente, nonostante la dinamica importante, l’uomo non ha riportato ferite gravi.