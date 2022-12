E’ entrato nel bar, a Castions di Strada, visibilmente ubriaco, e ha cominciato a importunare i clienti, poi, non contento, ha inveito contro i carabinieri.

E’ accaduto in un locale di via Udine: l’uomo, un 43enne di San Vito al Tagliamento, ha infastidito gli avventori presenti e i gestori hanno così chiamato i carabinieri della Stazione di Mortegliano. Una volta arrivati, l’uomo se l’è presa anche con loro, e ci ha guadagnato una denuncia a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.