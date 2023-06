A Buia uomo ferito mentre taglia l’erba.

Travolto dal trattorino mentre taglia l’erba nel suo giardino a Buia: l’uomo stava lavorando, a quanto pare su una parte rialzata del prato, quando il trattorino si è ribaltato e lo ha schiacciato.

L’uomo è stato soccorso per le ferite che ha riportato nell’incidente domestico: sul posto il Sores ha inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tarcento e l’elisoccorso. Sono stati attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario e i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.