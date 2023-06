Perde il controllo dell’auto che si cappotta e rimane incastrato: è grave

Incidente nella notte a Corno di Rosazzo, lungo la regionale 356.

Perde il controllo dell’auto che si cappotta, e rimane incastrato nell’abitacolo. Vittima del terribile incidente un uomo soccorso dal personale sanitario poco prima delle 3 di oggi, lunedì 19 giugno, nel territorio comunale di Corno di Rosazzo, lungo la regionale 356, all’altezza della frazione di Noax.

Secondo quanto ricostruito l’auto senza controllo sarebbe finita improvvisamente fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento, ma non pare fossero coinvolti altri veicoli. Il conducente, rimasto incastrato nel veicolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari. L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi. Sull’incidente indagano i carabinieri di Palmanova.