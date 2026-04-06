Buttrio tra le capitali mondiali del verde: il Comune premiato da FAO e Arbor Day

Un riconoscimento che proietta Buttrio su uno scenario internazionale d’eccellenza. Il Comune ha ufficialmente ottenuto il titolo di Tree City of the World 2025, un prestigioso attestato conferito dalla Arbor Day Foundation in collaborazione con la FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura). Il premio viene assegnato alle comunità che dimostrano una gestione sostenibile, strutturata e continuativa del proprio patrimonio arboreo urbano.

Un club esclusivo: solo 9 città in Italia

A comunicare il successo è stata Alberitalia, punto di contatto nazionale del programma, che ha trasmesso al Comune il certificato ufficiale. Il risultato è tutt’altro che scontato: nel 2025 sono state solo nove le città italiane a superare la selezione. Buttrio siede così accanto a capoluoghi e realtà come Bergamo, Campobasso, Ferrara, Matera, Jesi, Padova, Modena e Torino.

A livello globale, la rete si sta espandendo rapidamente: l’edizione 2025 ha coinvolto 283 città in 24 Paesi, con una crescita del 34% che testimonia quanto la forestazione urbana sia ormai centrale per la mitigazione climatica e la qualità della vita.

Gli standard del successo

Per fregiarsi del titolo di “Tree City”, Buttrio ha dovuto dimostrare di rispettare cinque rigidi standard internazionali. Non basta piantare alberi: serve una pianificazione strategica, un monitoraggio costante, competenze tecniche qualificate e, soprattutto, il coinvolgimento attivo della comunità nella cura dell’ambiente.

Il prossimo 7 maggio, il Comune è stato invitato a Modena per il primo evento ufficiale della rete italiana, un’occasione di confronto per condividere buone pratiche e consolidare le strategie di gestione del verde.

Il commento del sindaco

Soddisfazione espressa dal primo cittadino, che vede in questo premio non solo una medaglia, ma un impegno solenne verso il futuro del territorio. “Buttrio entra in una rete internazionale che sostiene le città virtuose e le accompagna in un percorso di miglioramento continuo – commenta il sindaco di Buttrio Eliano Bassi –. Tree City non è un traguardo formale, ma anche un impegno a proseguire con continuità nella tutela e valorizzazione del verde urbano per la salute, il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini”.