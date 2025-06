Presentata la 92esima edizione della Fiera regionale dei Vini.

Sarà un weekend all’insegna dell’enogastronomia, della cultura e della convivialità quello in programma dal 6 all’8 giugno nel suggestivo scenario del Parco e Villa di Toppo Florio a Buttrio, dove andrà in scena la 92ma edizione della Fiera regionale dei Vini. Una manifestazione storica che si conferma un potente attrattore turistico, capace di richiamare non solo visitatori locali, ma anche un pubblico sempre più ampio da fuori regione.

A sottolinearne l’importanza è stato oggi a Udine l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, durante la presentazione ufficiale dell’evento: “Eventi come questo sono dei veri attrattori di visitatori non solo locali, ma anche di turisti da fuori regione, attirati dalla qualità delle nostre proposte e da un’enogastronomia che è il primo elemento di richiamo verso il Friuli Venezia Giulia”.

La fiera è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Consiglio regionale e da Io sono Friuli Venezia Giulia – Strada Vino e Sapori Fvg, nonché dal Comitato regionale Unpli Friuli Venezia Giulia, ed ha inoltre il sostegno di Fondazione Friuli e Camera di Commercio di Pordenone.

L’impegno della Pro Loco.

“Una manifestazione così ricca si realizza non solo grazie alle risorse messe in campo dalla Regione e dalle altre istituzioni, ma soprattutto grazie ai tanti volontari che si adoperano con passione. In Friuli Venezia Giulia abbiamo un movimento di volontariato e di Pro Loco che non è secondo a nessuno” ha sottolineato Bini, aggiungendo che “le Pro Loco continuano a essere un punto di riferimento, anche in tempi in cui i giovani sembrano più distanti da certe dinamiche. Grazie al loro impegno possiamo mantenere vive le tradizioni e, soprattutto, quella socialità che è fondamentale nei piccoli comuni del nostro territorio”.

Oltre 40 appuntamenti.

Bini si è infine detto certo che anche questa 92ma edizione avrà successo per qualità e per partecipazione ai tanti eventi proposti. Oltre 40 appuntamenti animeranno il weekend: cuore dell’evento saranno le degustazioni guidate, tra cui spiccano quelle dedicate al Friulano, al Merlot e allo Schioppettino.

“La Fiera regionale dei Vini di Buttrio – ha concluso Bini – è sinonimo di socialità, merito di una comunità coesa, capace di custodire e rilanciare con sapienza le proprie tradizioni, proponendo attività ed eventi che vanno anche oltre il mondo del vino e della viticoltura: dalle mostre fotografiche alle visite guidate nel territorio in bicicletta, dagli incontri culturali fino al ritorno del scenografico Palio delle Botti. In questo modo, la Fiera diventa non soltanto il luogo in cui saggiare l’eccellenza della viticoltura dei Colli orientali del Friuli e del Friuli Venezia Giulia, ma anche l’occasione per esplorare il territorio in maniera lenta, assaporandone la natura e le tradizioni. Una vera e propria vetrina per il turismo locale, che mette in mostra al meglio il carattere genuino della nostra terra“.