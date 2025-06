Due gattini restano bloccati nel motore dell’auto: salvati dai carabinieri

I due gattini erano rimasti bloccati nel vano motore di un’auto parcheggiata.

I Carabinieri di Trieste hanno compiuto un gesto di grande sensibilità e prontezza, mettendo in salvo due gattini rimasti bloccati all’interno del vano motore di un’autovettura parcheggiata. L’intervento, avvenuto ieri sera in via Augusto, ha evitato un potenziale tragico epilogo per i piccoli felini.

La segnalazione è giunta ai Carabinieri che, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato l’auto e i miagolii provenienti dall’interno del cofano. Nonostante i tentativi di rintracciare la proprietaria del veicolo per un’apertura sicura, ogni sforzo è risultato vano.

Con determinazione e delicatezza, utilizzando gli strumenti a loro disposizione, i militari sono riusciti a estrarre uno dei due gattini, mettendolo immediatamente in sicurezza. Per il secondo gattino, che si trovava in una posizione più complessa e difficile da raggiungere, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Grazie alla loro esperienza e all’attrezzatura specifica, anche il secondo cucciolo è stato liberato incolume. I piccoli, seppur spaventati, sono apparsi in buone condizioni di salute.

Considerata l’impossibilità di affidare immediatamente i due gattini a un ente preposto, la pattuglia dei Carabinieri ha deciso di prenderli in custodia, garantendo loro le prime cure e un riparo temporaneo. I due piccoli felini verranno ora consegnati al gattile comunale, dove riceveranno le cure necessarie e saranno in attesa di trovare una nuova casa.