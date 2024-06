Presentata la la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio.

Torna per la sua 91ma edizione la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, la più antica manifestazione enoica del Friuli Venezia Giulia e tra le realtà storiche dell’intera Italia. Dal 7 al 9 giugno nella splendida Villa di Toppo-Florio con il suo Parco archeo-botanico, la manifestazione proporrà il meglio dei vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia insieme a deliziose proposte gastronomiche e a un programma di eventi collaterali per tutte le età.

Oggi 4 giugno la manifestazione è stata presentata a Udine nella sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal sindaco di Buttrio Eliano Bassi, dal presidente uscente e attuale tesoriere della Pro Loco Buri Emilio Bardus insieme all’assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini. Sono intervenuti anche Pietro De Marchi presidente del Comitato UNPLI FVG, Filippo Meroi consigliere della Camera di Commercio di Pordenone Udine e Alberto Commisso direttore della filiale di Buttrio di CiviBank. É stata anche l’occasione per ringraziare Bardus del suo impegno nella Pro Loco come presidente negli ultimi 12 anni e per augurare buon lavoro al nuovo presidente Federico Toffoletti.

L’inaugurazione.

Il via ufficiale venerdì 7 giugno alle 18.30 nella sala Pasolini in Villa di Toppo-Florio. Si inizierà con la tavola rotonda condotta da Stefano Cosma “Alcool o non alcool, questo è il dilemma. Nuove eno-amletiche questioni”. Tra i partecipanti al dibattito il dottor Matteo Carzedda economista agrario dell’Università di Trieste, il giornalista Walter Filiputti e il promoter del vino friulano, lo statunitense Wayne Young. Seguiranno i saluti delle autorità, la presentazione della mostra fotografica “Sguardi diVini dal 900 ad oggi” di dotART e si concluderà con il brindisi inaugurale in sala Isi Benini.

I numeri.

Ben 82 gli eventi che si susseguiranno nei 3 giorni di manifestazione, tra vini e degustazioni, gastronomia, cultura, mostre, appuntamenti per famiglie, visite guidate e spettacoli. Sono 105 le etichette di vini autoctoni di cantine del Friuli Venezia Giulia, nella enoteca FVG della Fiera a cui si aggiunge il banco “Bolle e Ribolle di Buttrio”. Invece sono 13 le proposte, a base di ingredienti del territorio regionale, del menù dell’area ristoro insieme allo chef Cortiula (con speciali proposte per i più piccoli) oltre a birre artigianali nel chiosco dedicato e 12 aziende produttrici regionali con le loro eccellenze gastronomiche nel Tendone del gusto (dove novità di quest’anno si terrà anche una sfida tra chef).

Grandi vini, grandi nomi.

Arriva a Buttrio, in occasione della Fiera Regionale dei Vini, uno dei volti più eclettici della comunicazione legata al cibo e ovviamente anche al vino. Si tratta di Daniele De Michele, in arte “Donpasta”, noto al grande pubblico per la collaborazione con il programma Geo di Rai3. Dj, economista, ecologista, appassionato di gastronomia e molto altro ancora, tanto da essere considerato dal New York Times uno dei più inventivi attivisti del cibo.



Con lui domenica 9 giugno, a partire dalle 17, due eventi da non perdere: Wine Sound System e Food Sound System, in cui si mescolano vini autoctoni friulani, cucina salentina, musica, racconto popolare e immagini insieme al suo immancabile Cooking dj-set formato da una consolle, un piano da cucina, fornelli e vinili nonché l’Imperia a manovella per fare le tagliatelle dal vivo.



Ci sarà anche Wayne Young, lo statunitense appassionato di vini che ha conosciuto il Friuli grazie a Joe Bastianich e che da oltre vent’anni lo vive e lo racconta nelle sue meraviglie enoiche anche attraverso una serie di podcast. Con lui la degustazione di sabato 8 giugno alle 19.30 “Refosco: alla faccia del rustico!”.



E ancora due nomi noti e cari al pubblico regionale dei wine lover. Stefano Cosma di Vinibuoni d’Italia domenica 9 giugno alle 11.30 curerà la degustazione guidata “I vini bianchi autoctoni del FVG nella Guida ViniBuoni d’Italia 2024” mentre Matteo Bellotto, scrittore e divulgatore del vino, chiuderà le degustazioni della Fiera, sempre domenica, alle 19.30 con “I rossi di Buttrio”.



Per la prima volta i funghi saranno al centro di una degustazione enoica: sabato 8 giugno alle 11.30 conferenza con assaggi “I funghi: se li conosci, li abbini” a cura dell’Associazione Centro Micologico Friulano. In più con Ersa e Unidoc un fondamentale convegno l’8 giugno alle 10 sul benessere della vite avente come tema “Flavescenza dorata e Popillia japonica: conoscere per prevenire”.

Il turismo del vino.

La Fiera Regionale dei Vini vuole continuare a essere punto di riferimento per il turismo legato al vino: in programma uno speciale “pacchetto” per camperisti provenienti da tutta Italia. E ancora le visite guidate in Villa di Toppo-Florio e ai suoi Museo della Civiltà del Vino, Lapidarium e Parco Archeobotanico nonché alla vicina Villa Dragoni, senza dimenticare le uscite al campanile di Buttrio, gli Incontri in vigna, le uscite in Quad sulle colline e a piedi tra castelli, ville e giardini. Da non perdere il raduno auto storiche del 9 giugno, con giro tra i colli prima di tornare a Buttrio per il pranzo. Ci sarà pure il Saporibus del Consorzio Pro Loco Torre Natisone in visita il 9 giugno.

Cultura e spettacoli.

Seconda edizione per il premio letterario nazionale di Poesia e Narrativa “Di viti in vita – Poesie e vin tai cuei di Buri”, curato da Maurizio Mattiuzza, noto poeta e romanziere di Buttrio. Premiazioni il 9 giugno alle 11. Due le mostre: quella fotografica Sguardi DiVini dal Novecento ad oggi; quella di elaborati della scuole locali “Le meraviglie del nostro paese Tradizioni, Colline, Vigne” ideato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Buttrio.



Non mancheranno gli spettacoli di giocoleria circense, vera e propria tradizione a Buttrio: in questa Fiera 2024 il compito di far divertire grandi e piccini con diverse proposte sarà affidato al Duo Ma’Mè circus.



Per gli spettacoli le risate de I Papu (7 giugno ore 21), la musica d’intrattenimento con Never say duo (7 giugno alle 18 e 19.45), Veronique acoustic duo (8 giugno alle 12) e Jam trio (8 giugno alle 12.45 e 17) insieme ai concerti del dj set Satisfaction 2000 (con le hIt degli anni 2000 l’8 giugno alle 21.30) e dei Playa Desnuda (il 9 giugno alle 21). Gran finale con spettacolo di suoni e fuochi pirotecnici silenziosi alle 23 del 9 giugno.

Le attività per le famiglie.

L’8 giugno al mattino ci sarà “Mettiamoci in gioco”, giornata dedicata ai più piccoli che potranno conoscere la falconeria, sport quali judo, baseball e scherma insieme all’opera dei volontari della Protezione Civile e dell’Associazione nazionale Carabinieri. Per loro anche picnic e spettacolo di teatro con Caterina Comingio. Attenzione anche agli amici animali: domenica 9 giugno dalle 10 attività dedicata ai cani e ai loro padroni con l’associazione Gem Dog.