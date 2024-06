Gli agenti hanno trovato più di 8 etti di marijuana: arrestato un 54enne a Udine.

Nella mattinata del 30 maggio, gli uomini della Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia, supportati dall’unità cinofila della Polizia Locale di Udine, hanno tratto in arresto, a Udine, un cittadino italiano di 54 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

In attuazione a un decreto di perquisizione domiciliare emanato dalla Procura di Udine nell’ambito di un’indagine per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, partita da un comune carnico, ufficiali ed agenti della polizia locale hanno rinvenuto, nell’abitazione dell’arrestato, oltre 850 grammi di marijuana essiccata.

La sostanza, di ingente quantità, era stata suddivisa per tipologia in numerosi contenitori di vetro, muniti di chiusura ermetica e provvisti di etichette che ne riferivano la diversa varietà botanica. All’interno di un frigorifero, un etto e mezzo di sostanza in polvere, ottenuta verosimilmente dalla lavorazione delle infiorescenze.

Oltre alla marijuana, grazie all’ausilio di “Galant”, pastore tedesco, in forza alla Polizia Locale di Udine, nel garage dell’arrestato è stato rinvenuto anche un modesto quantitativo di hashish in resina cristallizzata ed un ulteriore barattolo con residui di coltivazione. Se venduta, la droga avrebbe fruttato oltre 9000 euro.

Sono stati sottoposti a sequestro anche molteplici strumenti finalizzati alla coltivazione quali: raffreddatori, concimi specifici per la coltura ed oltre 4 chili di nitrato di Calcio, utilizzato come fertilizzante e numerosi bilancini di precisione ritenuti funzionali allo svolgimento dell’attività illecita.