Alle foci dell’Isonzo pescato un maxi-branzino da oltre 12 chili

Protagonista dell’impresa Cesarino Bortolossi, 77enne di Buttrio

Un maxi-branzino di 12,2 chili è stato pescato alle foci dell’Isonzo. Protagonista dell’impresa Cesarino Bortolossi, 77enne di Buttrio. I suoi amici, che lo hanno seguito in questa avventura, hanno voluto rendergli omaggio, dal momento che Cesarino è una persona sempre molto disponibile per gli altri e pronto a dare una mano a chiunque abbia bisogno.

Proprio per questo, a Buttrio in tanti lo conoscono e lo stimano. La sua passione per la pesca nasce fin da piccolo quando, con i sei fratelli, si cimentava nei torrenti della zona. A 15-16 anni le prime ‘spedizioni’ nei fiumi, dall’Isonzo al Natisone, che hanno consolidato l’esperienza con amo e lenza.

Ora che è in pensione – lavorava nel settore del mobile – ha più tempo per dedicarsi a questa disciplina. La pesca del branzino ‘da record’ risale a inizio mese quando, con alcuni amici, aveva deciso di trascorrere la giornata alle foci dell’Isonzo, a poca distanza dai panorami da fiaba dell’Isola della Cona.

In altre due occasioni, aveva pescato branzini ‘importanti’, da 5 chili l’uno, ma mai uno così grande. “Ho dovuto pesarlo diverse volte per avere conferma del peso!“, racconta divertito Bortolossi. “Alla fine lo abbiamo affidato a un cuoco per poterlo gustare al meglio, assieme ad altri 14 amici, in trattoria”.