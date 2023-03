Infortunio sul lavoro a Buttrio.

Un uomo di circa 55 anni è stato soccorso questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un infortunio sul lavoro: è infatti caduto accidentalmente da una scala in un’azienda di Buttrio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i Carabinieri), è caduto da una altezza di circa 2/3 metri, rovinando a terra. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sono stati attivati gli infermieri della Sores che hanno inviato sul posto l’elisoccorso e l’ambulanza proveniente da Udine. Informati anche i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato poi trasferito in codice giallo, in ambulanza, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: ha riportato un trauma cranico e traumi agli arti superiori. L’elisoccorso è stato deviato su un’altra missione.