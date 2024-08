Casa Liani apre le porte per le Notti del Vino a Camino al Tagliamento

Le Notti del Vino arrivano a Camino al Tagliamento.

Il Comune di Camino al Tagliamento, in collaborazione con la Pro Loco “Il Var”, ospiterà nella suggestiva cornice di Casa Liani la nuova manifestazione de Le Notti del Vino, venerdì 9 agosto dalle ore 19.30.

Sarà possibile degustare i vini di cinque produttori locali, abbinati a otto ricercate portate preparate da ristoratori del territorio. Ad allietare la serata Veronika live & dj. Ingresso € 25,00. Prenotazione obbligatoria al numero 351 4561184. Cantine presenti: Calligaro, Ferrin, Forchir, Sbaiz e Vendrame. Cena 8 proposte preparate da: Pro Loco “Il Var”, Az. Agr. L’Ort di Annì, All’Antica Osteria Trattoria Savorgnan, Pura Vida Cafè.

Le Notti del Vino sono un progetto innovativo che per primo in Italia vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG. Programma completo su www.cittadelvinofvg.it e sui social delle Città del Vino Fvg (pagina Facebook e profilo Instagram).