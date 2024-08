Plodar Fest a Sappada.

Ritorna a Sappada la Plodar Fest – Folk a tutta birra proposta dal Gruppo folkloristico Holzhockar. L’appuntamento nella località dolomitica è per venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto, e poi mercoledì 14 agosto e giovedì 15 agosto per cinque giorni di momenti enogastronomici, musicali e ludici.

Si comincerà venerdì 9 con la tradizionale sfilata di apertura (partenza alle 17 dal ponte di Rio Muhlbach) lungo il centro del paese, sfilata che vedrà protagonisti il carro della grande botte con il mastro birraio, i Rollatn di Sappada, tanti bambini in costume tipico, la Banda Oalinga Feirschtamusik di Valdaora (BZ), e ovviamente il gruppo Folkloristico dei piccoli “Holzhockar”.

Seguirà, presso l’ampio tendone dedicato (1000 metri quadri) in località Eibn, l’apertura ufficiale dello stand gastronomico con la spinatura della prima Birra Forst Limited Edition Esclusiva Plodar Fest e il primo “Ein Prosit”. La serata sarà poi accompagnata dai Besame: un Party colorato, scatenato, femminile, latino, divertente, dedicato al Reggaeton miscelato a elettrolatino, Pop House e le Hits del momento.

La giornata di sabato 10 agosto prevede l’apertura dello stand gastronomico alle 17 seguito dall’esibizione del Gruppo Folcloristico Nevegal. La serata esploderà con i “The Rock Star Show”: rigorosamente dal vivo, il primo multi-tribute rock in Italia e in Europa, per rivivere l’esperienza delle leggende del rock tra musica e outfit fedeli agli originali. Il sabato sera si conclude con EDDY DJ, il vincitore del Dance Music Award come miglior DJ Mashup Producer.

Intensissimo il programma di domenica 11 agosto con l’apertura del tendone alle 9.00, e stand gastronomico no-stop per tutto il giorno. Partenza alle 10.00 della Plodar Run con gli insoliti Bier-Stop, giochi e ostacoli per la gara goliardica più divertente dell’anno, segue l’estrazione della lotteria. A pranzo, i “Wooden Tales”, musica Irish-Americana, e dalle 19.00 Radio Studio Nord LIVE e Dinner Music by Pietro Berti DJ. I Tributo Italiano ritornano per una serata con le più belle canzoni italiane di sempre, conclude Una notte Magica Italiano Style con Pietro Berti DJ.

Mercoledì 14 agosto apertura tendone dalle 17.30. Serata con gli immancabili “Voglio Tornare negli anni 90!”, lo spettacolo più coinvolgente e pirotecnico dell’estate! A seguire DJ set con Vincenzo Pisano. La Plodar Fest si chiuderà giovedì 15 agosto con tantissimi eventi. Dalle 10 prenotazione voli in elicottero. Inoltre è la giornata folk per tradizione, ed è quindi gradito l’outfit tipico.

A mezzogiorno “Frühschoppen” con ” Die Kraxn” , musica folk in tipico stile altoatesino, direttamente dallo Schlern-gebiet (Bolzano). In esclusiva, intermezzo musicale con i tradizionali alphorn, i corni delle Alpi. Pomeriggio dedicato ai bambini, in compagnia di Otto Panzer Show il simpaticissimo Clown vestito da direttore di un improbabile e misterioso Circo, le sue pazzesche e irriverenti avventure sceniche coinvolgeranno grandi e piccini. Grande serata conclusiva con il complesso sloveno “Kraski Muzikanti” , musica Oberkrainer per ballare, e si chiude la 9° Edizione della Plodar Fest alla grande con DJ Bighouse.

Il Festival del Folklore.

Dopo la cinque giorni della Plodar Fest, sabato 17 agosto Sappada sarà animata dal Festival del Folklore, evento internazionale che vedrà protagonisti, insieme agli Holzhockar, gruppi provenienti da Georgia, Austria, Imola. Il programma prevede la sfilata dei gruppi per le vie del paese al pomeriggio e, in serata, le diverse esibizioni al tendone allestito in località Eibn.

Il Festival Internazionale del Folklore fa tappa anche nelle località limitrofe, con questo calendario:

Venerdì 16 agosto, il gruppo di Imola si esibirà a Forni Avoltri, ore 17.30 presso la piazza ex Latteria; il gruppo della Georgia alle ore 21.00 a Pieve di Cadore, in piazza Tiziano, e torna domenica 18 agosto, ad Auronzo in Piazza Santa Giustina, ore 17.00. Concludono poi con l’ultima esibizione di domenica sera alle ore 21.00 in Piazza Roma a Santo Stefano di Cadore.

“La Plodar Fest e il Festival internazionale del Folklore rappresentano la volontà e la voglia di renderci partecipi per il nostro paese, Sappada, e si confermano due dei più importanti eventi nel panorama turistico della comunità” sottolinea il presidente del gruppo folkloristico Holzhockar, Andrea Polencic.

“Sono molto orgoglioso del gruppo che rappresento, un gruppo che abbraccia più fasce di età. Il gruppo folkloristico Holzhockar coinvolge infatti sia un folto gruppo di bambini che da pochi mesi si è approcciato al ballo, sia tutti i nostri ballerini e musicisti più esperti, in tutto quasi 70 componenti. Ringrazio fin d’ora tutti i componenti del Gruppo – per la dedizione, la partecipazione alle attività – e le loro famiglie che ci sostengono. Un ringraziamento inoltre ai 120 volontari che ci daranno una mano nei cinque giorni di festa. Senza questa instancabile collaborazione, tutto ciò non sarebbe possibile”.