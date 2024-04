La palestra di Campoformido intitolata ad Alessandro Talotti

La palestra di Campoformido sarà intitolata all’’indimenticato campione di salto in alto Alessandro Talotti.

Lo rende noto il sindaco Erika Furlani “Questa amministrazione comunale con delibera giuntale n. 131 del 18 ottobre 2022 ha intitolato la Palestra Comunale ad Alessandro Talotti, prematuramente scomparso il 16 maggio 2021 a soli 40 anni: lo ricorderemo scoprendo la targa in sua memoria alla presenza dei familiari, degli amici e col coinvolgimento anche del volontariato in particolare dell’Associazione Sportiva Jolly Handball che in questa struttura ogni giorno accoglie numerosi atleti di tutte le età”.

“Un esempio per tutti”.

“Alessandro Talotti è stato e rimane un esempio per tutti i giovani della nostra comunità” continua il sindaco Erika Furlani “Ha raccolto importanti successi in ambito sportivo a livello internazionale, ma è sempre rimasto molto legato alla sua terra d’origine, come testimoniato dagli eventi organizzati anche qui a Campoformido, dove è stato membro attivo della locale proloco, ma anche col suo più recente progetto UdinJump il meeting internazionale di salto in alto che sta portando in Friuli stelle internazionali della sua specialità: anche per questi motivi abbiamo scelto la settimana della Festa del Friuli che si celebra il 3 aprile, per onorare la memoria di questo nostro illustre concittadino”.

L’appuntamento è per venerdì 5 aprile 2024 alle ore 18.30 presso la Palestra Comunale “Alessandro Talotti” in via Mariuzza a Campoformido, all’interno del polo scolastico sportivo del capoluogo.