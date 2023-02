Riccardo Tofful è campione italiano ciclocross negli esordienti.

Nuovi talenti sportivi crescono in Fvg: viene dalla nostra regione, infatti, il più giovane campione italiano di ciclocross della categoria esordienti.

Riccardo Tofful, grande passione ed energia da vendere, si è infatti guadagnato la medaglia d’oro ai campionati italiani giovanili tenutisi a San Fior, in provincia di Treviso il 28 e 29 gennaio scorsi. E così, visibilmente emozionato, è salito sul gradino più alto del podio, ricompensa di tanta fatica e impegno.

Tofful, di Capriva del Friuli e portabandiera della Pedale Manzanese, si è guadagnato il traguardo a soli 13 anni, ma ha già le idee chiare: “Finalmente sono riuscito a conquistarla – ha detto subito dopo la gara -, è un piccolo sogno per realizzare quello più grande. E’ un inizio”.

“Lacrime di gioia – ha scritto il suo orgoglioso papà riportando un dialogo di tre anni fa tra lui e il figlio -. Era l’undici gennaio 2020 a Schio mentre guardavi i campionati italiani di ciclocross, eri ancora un G3. Ad un tratto mi dicesti: “Papà voglio vincere anch’io i campionati italiani”. “Devi impegnarti e far fatica non poco Riki”. “Sì, ma a me piace far fatica”. Ed eccoci qua, 29 gennaio 2023: tricolore indossato e lacrime di felicità perché sai quanta fatica e quanto impegno ci hai messo per arrivare a questo emozionante e magnifico risultato! L’hai sognata e te la sei presa quella Maglia tricolore, con grande determinazione e tenacia!”. E allora, congratulazioni e tanti complimenti a Riki!