L’interfaccia di Facebook sarà anche in friulano.

Il friulano conquista anche il social più diffuso sul pianeta: a breve, infatti, Facebook sarà disponibile in versione marilenghe perché la nostra lingua entrerà tra quelle in cui è disponibile l’interfaccia, ossia potrà essere utilizzata per pulsanti, titoli e altri contenuti testuali: invece del “mi piace”, quindi ci sarà il “mi plâs”.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Regione Fvg e Meta (la società che possiede anche Instagram e WhatsApp), sarà presentata martedì, 7 febbraio, dall’Arlef-Agenzia Regionale per la Lingua Friulana. Non è la prima volta che Facebook dimostra una particolare sensibilità alle lingue minoritarie: attualmente, ad esempio, l’interfaccia è disponibile anche in sardo.

Alla presentazione del nuovo progetto nel segno della Piccola Patria, interverranno l’assessore ai sistemi informativi del Fvg, Sebastiano Callari, e il collega alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, nonché Rosa Cialini, direttore Gsi (Government & Social Impact) Sud Europa, Medio Oriente & Africa di Meta, il presidente di Insiel Diego Antonini e il direttore di Arlef Eros Cisilino.