“Suo figlio ha causato un incidente mortale, servono soldi”: truffata una vedova

La truffa del finto incidente a Capriva.

La truffa del finto incidente colpisce ancora: a rimetterci, questa volta, è stata un’anziana vedova pensionata di Capriva del Friuli, che pensava di aiutare suo figlio a uscire dai guai. La modalità è sempre la stessa: la signora è stata contattata sul telefono fisso da un uomo che si è spacciato per maresciallo dei carabinieri.

Il truffatore le ha comunicato che il figlio aveva provocato un incidente mortale e che servivano soldi per evitare che andasse in carcere. La donna ci ha creduto e poco dopo ha consegnato ciò che aveva in casa (200 euro e diversi monili in oro) ad un uomo che si è presentato alla sua porta. Una volta accortosi della truffa, la donna ha contattato i carabinieri.