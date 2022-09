La leggenda del gambero rosso di Amaro finisce sui muri del paese

Amaro, l’opera di Roberto “Obi” Candotti.

Un’opera che raffigura la leggenda del gambero rosso e la storia del paese di Amaro: è stata inaugurata in via Oscura, realizzata dall’artista Roberto Candotti, in arte Obi. L’iniziativa arriva dall’associazione “Pais”, che ha pensato di rivitalizzare lo stesso paese di Amaro mettendone in vetrina le radici leggendarie.

In particolare l’opera, realizzata con bombolette spray, raffigura la leggenda del gambero spuntato nel laghetto del multino che finì per prendersi il nome di Rude Bestie. Lo stesso autore ha voluto sottolineare le difficoltà affrontate nel mettere in scena una storia così complessa e ricca di significati.

Soddisfatta la sindaca di Amaro Laura Zanella: “Ora via Oscura in realtà sembra risplendere”. Il progetto è stato finanziato dal comune di Amaro e da Fondazione Friuli, con il contributo di Eurotech spa, Modulbloch spa e Sonoco-Alcore-Demolli srl, aziende del territorio.