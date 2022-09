Elezioni, chi ha vinto e chi ha perso: cosa cambia nel centrodestra in Fvg

Elezioni in Fvg, rivoluzione nel centrodestra.

Vince Fratelli d’Italia, perde il Pd, crolla la Lega: questo, in sintesi, il risultato delle elezioni politiche, anche in Fvg. I numeri delle urne, del resto, parlano chiaro: a vincere è il centrodestra, che ora avrà l’onore e l’onere di governare. Ma oltre a questo, ci sono altre due certezze: la sconfitta del Pd, sia a livello nazionale che regionale, e l’inevitabile rivoluzione nei rapporti di forza all’interno della stessa coalizione di centrodestra dopo il crollo della Lega.

In Friuli Venezia Giulia, sulla scia del risultato nazionale, la Lega, rappresentata dal governatore Massimiliano Fedriga, ha subito un vero e proprio crollo, staccata di una ventina di punti percentuali dal partito di Giorgia Meloni. Al punto che la stessa leadership di Matteo Salvini dovrà inevitabilmente essere messa in discussione. Da chi? Dallo stesso Fedriga e da Luca Zaia, governatore del Veneto, per esempio: ma ne avranno la forza?

E poi in Friuli le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione regionale sono previste per il prossimo anno, 2023: e sarà da vedere se la Lega avrà ancora la forza di dettare l’agenda del centrodestra, o se il sorpasso subito da Fratelli d’Italia cambierà la governance all’interno della coalizione di centrodestra.