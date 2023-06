A Cercivento un servizio di baby sitting durante le partite di calcio

Servizio di baby sitting per le partite del Cervivento.

Nel campionato carnico di sarà una baby sitter a disposizione dei bimbi in occasione delle gare casalinghe: l’iniziativa decisamente originale, ma soprattutto utile, è del Cercivento Calcio. Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio servizio di baby sitting per i bimbi delle famiglie presenti al campo sportivo “Morassi”.

Da domenica 11 giugno, infatti, una ragazza, che si chiama Anna, sarà presente per far divertire i bambini durante le partite casalinghe. I piccoli a partire dai 3 anni saranno accolti negli spazi giochi allestiti intorno al “Prater” indicativamente dalle 17.15 alle 19.15. Per motivi organizzativi, la società presieduta da Fabiola De Martino chiede di segnalare la presenza del piccolo, indicando anche l’età, in modo che Anna possa organizzare al meglio il tempo di gioco. Ma i bimbi saranno accolti comunque anche senza preavviso.