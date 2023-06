Nuova sede dell’associazione Alzheimer a Monfalcone.

A Monfalcone è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione Alzheimer Isontino, nei due locali di via Pisani 16-20 concessi dal Comune, accanto allo stabile che ospita l’ambulatorio infermieristico gestito da ASUGI. Presenti la presidente dell’Associazione Alzheimer Isontino Solange Carniero, il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, il consigliere con delega Irene Cristin, l’assessore del Comune di Ronchi Elisa Sandrigo, il sindaco di Staranzano Riccardo Marchesan, la responsabile dell’Hospice e della direzione cure palliative di Monfalcone Marta Calligaris e Riccardo Garbo dalla Neurologia Gorizia-Monfalcone.

Accordo per quattro anni.

Ed è per quattro anni, rinnovabili, che l’associazione Alzheimer opererà all’interno della sede di via Pisani, esonerata dal pagamento del canone di concessione e con il rimborso forfettario del Comune dalle spese di consumo per le utenze di acqua, luce e gas.

L’apertura della sede è stata anche occasione per rimarcare la nuova collaborazione con la direzione cure palliative, gestita da Marta Calligaris, della città di Monfalcone: “In un’ottima opportunità di collaborazione tra due realtà che riescono a dialogare e offrire così ai pazienti e alle loro famiglie uno sviluppo della malattia il più sereno e accompagnato possibile, in un percorso tra i più difficili per malati e affetti”.

“Una piena collaborazione con il territorio – aggiunge il consigliere delegato ai Rioni, Irene Cristin – che si concretizza con il costante dialogo con i cittadini che ci consente di intercettarne i bisogni. Abbiamo ascoltato la richiesta dell’associazione Alzheimer Isontino e, tenuto conto del tipo di attività che viene svolta, che risulta pienamente compatibile con il servizio svolto dall’ambulatorio infermieristico, abbiamo pensato di mettere vicine due realtà che operano al servizio delle persone più fragili.”