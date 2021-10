I controlli e le sanzioni in Carnia della polizia locale.

Entra in Italia in modo irregolare, maxi multa per un autotrasportatore straniero. Nell’ambito delle verifiche messe in campo nei giorni scorsi dalla polizia locale della Comunità di montagna della Carnia è stato sanzionato per 5mila euro un autista di nazionalità rumena conducente di un veicolo con targa slovena per violazione delle norme Ue sul trasporto intermodale e cabotaggio, in quanto non in possesso dei documenti attestanti l’ingresso nel territorio italiano.

È uno dei risultati arrivati lunedì dai controlli degli operatori della polizia locale della Comunità di Montagna della Carnia, congiuntamente ai colleghi della polizia locale di Gemona del Friuli e di Sedegliano. È stato svolto un servizio di controllo straordinario sui veicoli commerciali, in particolare autotreni e autoarticolati, effettuando due punti di controllo presso la rotatoria autostradale di Amaro e nella zona industriale di Tolmezzo. Il servizio ha visto anche l’attiva collaborazione del Dipartimento Trasporti Terrestri – Mctc di Udine, che per l’occasione ha messo a disposizione proprio personale e un veicolo opportunamente allestito e attrezzato per le operazioni di verifica sui mezzi sottoposti ai controlli.

L’attività, volta alla verifica del rispetto della normativa europea in materia di cabotaggio e trasporto intermodale a contrasto dell’abusivismo, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione, ha permesso di controllare complessivamente 17 autotreni e autoarticolati per il trasporto merci, sia con targa italiana che straniera, facendo emergere alcune violazioni di natura amministrativa in capo a 7 veicoli, di cui 5 comunitari; nel dettaglio: 1 sanzione per superamento dei limiti di velocità, 5 per l’omesso mantenimento in efficienza dei veicoli e rimorchi, 11 relative alla violazione delle norme dei tempi di riposo durante la guida dei mezzi, 1 dovuta all’assenza di documentazione per effettuazione di trasporto internazionale e 6 sanzioni relative all’irregolare utilizzo del cronotachigrafo.

