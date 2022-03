Ha un malore durante la salita in montagna, 57enne soccorso al volo

Soccorso un uomo a Casera Morarêt.

Tra le 13 e le 14 circa la stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, che si trovava a fare assistenza ad una gara di sci alpinismo organizzata tra i rilievi sopra Collina, ha portato i primi soccorsi ad un escursionista che ha accusato un forte dolore toracico. L’uomo, un cinquantasettenne di Amaro che non prendeva parte alla competizione, è stato notato dai tecnici soccorritori che si trovavano – assieme a un infermiere anche lui del Soccorso Alpino – lungo il percorso di gara mentre saliva verso Casera Moraret proprio nel momento in cui accusava il malore. Sul posto è arrivato l’elisoccorso del Suem da Pieve di Cadore che ha verricellato l’equipe tecnico sanitaria sul percorso innevato, ed ha stabilizzato e imbarellato l’escursionista. Il paziente è stato portato a Belluno dove è ricoverato in osservazione.

