L’incidente costato la vita a Giordano Sanginiti.

Grande dolore a Forni di Sopra per la scomparsa di Giordano Sanginiti, morto in un incidente con la moto a soli 21 anni. Il giovane, residente a Mirano, era spesso in Friuli dove la famiglia aveva acquistato una casa in località Stinsans.

Il tragico incidente ieri pomeriggio a Cadoneghe, lungo la strada regionale 308. Il giovane ha perso il controllo della sua Guzzi V7 Racer ed è uscito fuori strada. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi che hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente e la Polstrada è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

Giordano si era diplomato come perito chimico e stava frequentando il secondo anno di medicina all’Università di Padova.