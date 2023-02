Incidente a Lignano, auto sbanda e finisce contro la colonna

L’incidente ieri pomeriggio a Lignano.

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 4 febbraio, a Lignano Pineta. Erano da poco passate le 14 quando il conducente di un’auto, un cinquantenne, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua sua corsa contro la colonna della struttura.

Lo scontro si è verificato all’altezza del locale “Perbacco”, che fa parte di una serie di negozi della struttura denominata “treno”. Sul posto, oltre al personale sanitario di Latisana, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Lignano e la polizia locale. L’uomo, trasportato all’ospedale di Latisana, ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.