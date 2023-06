La Festa delle Erbe di Primavera a Forni di Sopra.

Si sta avvicinando l’appuntamento con la tradizionale Festa delle Erbe di Primavera che si svolgerà il secondo e terzo weekend di giugno a Forni di Sopra. Mercatini e animazione, piatti dai sapori tipici, passeggiate botaniche e naturalistiche, appuntamento con Anciuti Festival e laboratori specifici sulle erbe animeranno il calendario delle giornate dedicate alle Erbe spontanee di Primavera, una delle manifestazioni più attese del Friuli Venezia Giulia, nello spaccato friulano delle Dolomiti.

La manifestazione si apre sabato 10 e prosegue domenica 11 in cui le vie del paese saranno aromatizzate da mercatini agricoli e artigianali e poi si ripeterà il weekend successivo, sabato 17 e domenica 18 giugno. Vastissime le proposte in calendario che valorizzano le erbe spontanee ovvero piante selvatiche che crescono liberamente all’aperto, senza essere coltivate, per poi venire raccolte da coloro che ne sanno apprezzare le proprietà: dai laboratori di fitocosmesi, alle escursioni botaniche, agli incontri sulle piante officinali.

Gustosissima la proposta dei ristoranti per far conoscere i sapori tipici di montagna.

Saranno aperti i musei, e gli impianti di risalita consentiranno di beneficiare del panorama offerto dal Varmost, con orario 9-17.

La manifestazione è organizzata dalla locale Pro Loco e vede la collaborazione di: Comune, Rete di imprese Forni di Sopra Dolomiti in tutti i sensi, Associazioni di volontariato, con il patrocinio di “Io sono FVG”.