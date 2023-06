Incidente nella notte, auto esce di strada e si ribalta in un campo

L’incidente a Cordenons.

Incidente poco dopo la mezzanotte di oggi a Cordenons. Per cause in corso di accertamento un’auto è uscita di strada sulla strada provinciale 51, nel tratto che prende il nome di via Battisti, finendo in un campo e ribaltandosi su un lato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo. L’unico occupante è uscito autonomamente dalla vettura capottata bordo strada. Sul posto la polizia locale di Cordenons e i soccorritori del 118.