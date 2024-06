Guasto sulla linea, circolazione ferroviaria rallentata e treni in ritardo

Treni in ritardo sulla linea Tarvisio Venezia.

Treni in ritardo e circolazione rallentata, questa mattina, a causa di un guasto sulla linea ferroviaria Tarvisio-Trieste-Venezia. L’inconveniente tecnico in prossimità di Carnia è stato rilevato stamattina alle cinque comportando alcuni disagi per i pendolari.

Secondo l’ultimo aggiornamento di Trenitalia, la circolazione è ancora rallentata ed è in corso l’intervento dei tecnici. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti e subire limitazioni di percorso. Sul sito di Trenitalia si possono trovare le informazioni specifiche sui singoli treni.