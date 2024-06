Auto contro un muro a Pagnacco.

Incidente nella serata di ieri, martedì 11 giugno, a Pagnacco: per cause in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo della sua auto che è uscita di strada schiantandosi contro un muro. E’ accaduto attorno alle 20.30 in via Domenico a Lazzacco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Udine; l’uomo, un 55enne, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, ma non sarebbe in pericolo di vita.