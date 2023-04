Giunta a Sacile, Bottecchia vicesindaco: chi sono i nuovi assessori

La nuova giunta a Sacile.

Il sindaco di Sacile Carlo Spagnol ha annunciato ufficialmente i componenti della giunta comunale di nuova formazione, dopo le elezioni amministrative del 2 e 3 aprile 2023.

Sono sempre sette gli assessorati, con nuove entrate e alcune riconferme, e un buon cambio di deleghe, nella compagine che costituisce la maggioranza formata da Lega-Sacile Civica, Fratelli d’Italia e Forza Italia-Viva Sacile.

Gli assessori a Sacile.

Il sindaco di Sacile Carlo Spagnol si tiene per sé Bilancio e programmazione; Personale, come nel mandato precedente. Il nuovo vicesindaco di Sacile è Marco Bottecchia e ha anche le deleghe a Opere pubbliche; Programmazione viabilità e manutenzione stradale.

Alberto Gottardo, che torna a rivestire i panni di assessore, seguirà Sport e tempo libero, Associazionismo, Comunicazione e transizione digitale, Progetti europei. Elisa Palù è assessore a Urbanistica ed edilizia privata, Turismo, eventi e sviluppo del territorio, Attività produttive. Confermato nel ruolo di assessore Ruggero Spagnol che porterà ancora avanti le deleghe a Cultura ed eventi culturali, Scuola, educazione e formazione, Politiche per i giovani, Pedibus. Nel segno della continuità anche Antonella Baldo che continuerà ad essere assessore a Tutela della salute, Servizi sociali, disabilità, integrazione e strutture protette, Politiche per la famiglia. Forte dell’esperienza maturata anche Ariana Sabato che seguirà Ambiente, Manutenzione del patrimonio (verde, cimiteri, immobili comunali, parchi pubblici). Nuovo ingresso per Francesco Morabito che guiderà Pianificazione attività economiche e commercio, Sicurezza e Polizia Locale, Lavoro e occupazione, Sacile “Città sana”.

La firma del nuovo esecutivo è in agenda per mercoledì 19 aprile, in mattinata, in municipio, di fronte al segretario comunale, che sancirà l’ufficialità per i sette assessori. Poi nella stessa giornata il primo impegno amministrativo: la presentazione della squadra in occasione del consiglio comunale di insediamento convocato come di consueto a Palazzo Ragazzoni. Prevista quindi la presentazione al personale degli uffici del Comune. Sempre in Consiglio saranno annunciate dal sindaco le deleghe attribuite ad alcuni consiglieri comunali. Nella stessa seduta sarà eletto il nuovo presidente del Consiglio.