Lutto nel calcio carnico: a soli 36 anni muore Federico Lirussi

Muore Lirussi ex giocatore di tutta la Carnia.

La malattia che combatteva da tempo se lo è portato via. La morte di Federico Lirussi ha rattristato tutta la Carnia. Se ne era andato dall’Alto Friuli da qualche anno, si era trasferito a San Giorgo di Nogaro, ma i legami dell’ex calciatore con le sue montagne non si erano mai allentato neanche per un attimo.

Zuglio è il paese dove era cresciuto e con lui anche una delle sue più grandi passioni quella del calcio. Aveva giocato nel settore giovanile del Tolmezzo, ma non era l’unica squadra che lo aveva conosciuto. Per il mondo del Campionato Carnico, era noto, aveva giocato con Real, Mobilieri, Fusca e la Malisana. Gli Amatori Arta erano però la sua realtà degli ultimi anni.

Al di fuori del calcio Federico era anche un lavoratore e un padre di famiglia. Lavorava in un’acciaieria di San Giorgio, qui seguiva un corso formazione per progredire, che a causa della malattia non è riuscito a finire. Lo piangono i due figli Alice di 15 anni e Alessandro di 8, la compagna Eleonora i genitori Franco Libero e Rita, che negli ultimi difficili mesi gli sono stati vicini nella loro abitazione di Sutrio. I funerali avranno luogo martedì 21 alle 15 nella Chiesa di San Leonardo a Zuglio.

