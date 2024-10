La betoniera si è ribaltata in un’azienda di Ovaro.

Incidente sul lavoro questo pomeriggio nella zona industriale di Ovaro: attorno alle 17.30 i carabinieri della stazione di Villa Santina sono intervenuti presso la ditta SuperBeton spa dove poco prima, un operaio di 60 anni, residente della zona, facendo manovra con la betoniera si è ribaltato. L’uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato elitrasportato in ospedale a Udine, dove non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.