Luminarie a tema Halloween con marchio contraffatto: sequestrati 539 prodotti

Sequestrati lumini e luminarie di Halloween.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno rinvenuto e sequestrato 539 confezioni di prodotti a tema Halloween (tra cui lumini e luminarie) riportanti un marchio CE non conforme alla norma.

Nell’ambito degli ordinari controlli volti a contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri, intensificati in occasione dell’imminente ricorrenza celtica, le Fiamme Gialle della Tenenza di Spilimbergo hanno individuato, all’interno di un esercizio commerciale, centinaia di confezioni di lumini e luminarie, a tema Halloween, riportanti un marchio “CE” non conforme, per caratteristiche del logo, struttura e proporzioni, a quello previsto dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo.

Assieme a questo, i Militari hanno trovato e sequestrato altro materiale, sempre a tema orrido, posto in vendita senza il marchio “CE” o le indicazioni obbligatorie in lingua italiana. In tutto, sono stati 539 gli articoli sottratti al mercato perché non conformi alle indicazioni sulla sicurezza dei prodotti.

Il titolare dell’attività controllata, un cittadino cinese, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Il controllo economico del territorio assicurato dalla Guardia di Finanza è finalizzato a

tutelare i consumatori e l’imprenditoria onesta garantendo, ai primi, la commercializzazione di prodotti conformi alle normative di settore ed, ai secondi, l’esistenza di un mercato competitivo al cui interno operare in condizioni di leale concorrenza.