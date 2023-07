Una 77enne è caduta lungo un pendio a Paularo.

Una donna di Paularo di 77 anni è stata soccorsa tra le 15 e le 16.45 di oggi, venerdì 7 luglio, dopo una brutta caduta lungo un ripido pendio a bordo strada nei pressi del cimitero del posto.

La donna era seduta sul guardrail quando probabilmente si è sbilanciata all’indietro ruzzolando per una cinquantina di metri fino al bosco sottostante. Alla scena hanno assistito alcuni compaesani che hanno chiamato I soccorsi. La Sores ha allertato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, I Vigili del Fuoco, l’ambulanza.

Primi sul posto sono stati i soccorritori di Paularo che hanno preparato una corda lungo il pendio per aiutare gli infermieri dell’ambulanza a scendere. La donna è stata stabilizzata e sistemata sulla spinale e quindi adagiata nella barella della Guardia di Finanza per essere recuperata a livello della strada con la tecnica del contrappeso. Ha riportato alcune contusioni ed è stata condotta in ambulanza a Tolmezzo per accertamenti.