Gli eventi in Val Pesarina.

La Val Pesarina si anima con una serie di eventi e iniziative per celebrare Natale, Capodanno ed Epifania. Un’ampia gamma di proposte compone un programma ricco e variegato, pensato per grandi e piccini, che riscopre le tradizioni, le atmosfere e la magia di uno dei periodi più emozionanti dell’anno. Fino al 7 gennaio, l’Amministrazione comunale di Prato Carnico, in collaborazione con la Pro Loco, le Associazioni, le attività produttive e commerciali della Val Pesarina, ha organizzato un calendario di eventi per animare il territorio e allietare i “cjanalòts”, i turisti e i visitatori. Le iniziative sono realizzate grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia.

Dopo l’arrivo di Babbo Natale che, come da tradizione, ha portato doni a bambine e bambini della Valle e ci ha raccontato la sua “raganissa” in cjanalòt (variante conservativa della lingua friulana) e la serata danzante per gli amanti del ballo al ritmo della musica, giovedì 27 dicembre alle 20.30 in auditorium si presenta il frutto del lavoro della ricerca effettuata sulla stregoneria in Val Pesarina da Rafaella Vidoni. L’autrice, assieme a Gian Paolo Gri e a Carlo Tolazzi, illustrerà riti, significati, episodi presentando “STRIAMENTS IN CJANÂL” un versante oscuro e inquietante del Cjanâl.

Si ripropone anche quest’anno la “Notte delle candele”, passeggiata di beneficienza che illuminerà le vie e le piazze del borgo di Prato e Prico (28 dicembre, ore 20.30 ritrovo presso la piazza di Palazzo Casali), grazie al lavoro dei Frazionisti di Prato e Prico.

A seguire due iniziative organizzate per il 29 dicembre: alle ore 17.00 la presentazione del nuovo libro di Giovanna Simonetti, “Il segreto della casa” biblioteca dell’immagine, che dialogherà con Walter Tomada, un grande romanzo famigliare, tra le mura della Sardegna e della Carnia. Alle 21.00 l’amministrazione comunale ha il piacere di offrire alla comunità un concerto di Natale con le sonorità della musica gospel: un’avventura esaltante nel mondo del Gospel contemporaneo, dove ogni nota brilla di energia e ogni parola canta di speranza (The New Victory Gospel Voices in Healing tour). Auditorium comunale di Prato Carnico.

Il 30 dicembre, si chiude l’anno con un evento molto atteso in Val Pesarina. La presentazione del nuovo libro di Vinicio Rupil, “Il timp al passa” che prosegue nel raccontare la vita di paese, le amicizie, le storie e i buoni ricordi della sua vita. Sarà accompagnato sul palco dal dott. Paolo Agostinis. Alle 20.30 auditorium comunale, Pieria di Prato Carnico.

Il 2025 sarà inaugurato con uno spettacolo pensato e dedicato ai bambini da 5 anni in su: Diavoli e Fiori, una commedia per burattini presentato da Michele POLO del Teatro della sete che racconta la vicenda che coinvolge un anziano signore che tenta di corteggiare una giovane, che naturalmente si chiama Colombina (auditorium comunale Pieria di Prato Carnico).

Non può mancare la classica tombola di casa Bruseschi (4 gennaio ore, 17.00 – sala Frazionale a Pesariis). Sempre il 4 gennaio alle ore 20.30, Aida Talliente (voce) e Giorgio Pacorig (musiche) ci accompagnano nell’ascolto musicale del libro di Jean Giono, “L’uomo che piantava gli alberi” una fiaba emozionante, un inno all’altruismo, da mostrare anche ai bambini solitamente presi dal ritmo frenetico della vita, in cui vogliono tutto e subito, senza pazienza, costanza o spirito di sacrificio.

Si chiude l’intenso programma delle iniziativa natalizie con “Doccio: il giocoliere mangiafuoco” uno spettacolo di fiamme, fuoco, manipolazioni e animazione per tutti i gusti. Piazzetta della Pesa, Pesariis di Prato Carnico, lunedì 6 gennaio ore 16.00. Nel periodo delle feste è visitabile il museo di “Casa Bruseschi” a Pesariis, mentre il Museo dell’Orologeria di Pesariis è momentaneamente chiuso causa lavori in corso.