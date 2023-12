Incidenti sulle piste da sci nel comprensorio dello Zoncolan.

Oltre alla caduta in snowboard a Tarvisio, le piste da sci del Friuli hanno registrato altri due incidenti sulla neve, entrambi nel comprensorio sciistico di Ravascletto-Monte Zoncolan.

Una giovane donna è stata soccorsa per una caduta sulla neve. È stata presa in carico dal personale medico dell’equipaggio dell’ambulanza proveniente da Paluzza che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale di Tolmezzo, stabile. Sul posto il personale del Soccorso piste.

Un’altra persona è stata invece soccorsa per un incidente, sempre sulla neve, ed è stata presa in carico dal personale dell’equipaggio dell’ambulanza proveniente da Paluzza che l’ha trasportata all’ospedale di Tolmezzo in codice verde.