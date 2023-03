Pietro Domini fondò l’omonima azienda a Lateis.

E’ morto Pietro Domini, imprenditore di Sauris e fondatore dell’omonima azienda che, dagli anni ’90, coltiva e vende i piccoli frutti di bosco della Val Lumiei.

L’uomo aveva 84 anni ed era malato da tempo. Grande promotore dell’agricoltura di montagna, aveva iniziato a lavorare giovanissimo dei boschi di Sauris, per poi andare in una segheria di Villacco, dove conobbe la moglie Edith. Dopo un periodo di attività come muratore interrotto da un infortunio, non si perse d’animo e decise assieme a lei di aprire l’azienda che porta il suo nome.

A Lateis l’impresa, ora condotta dal figlio, coltiva e vende fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes rossi, bianchi che, grazie ad un laboratorio interno vengono anche trasformate in confetture, sciroppi e nettare di frutta.

Domini era stato un appassionato radioamatore e, grazie a lui, a Sauris arrivarono i ripetitori e il segnale radiotelevisivo negli anni ’80. Faceva anche parte del gruppo locale di fisarmonicisti. L’uomo lascia la moglie Edith e i cinque figli. I funerali saranno celebrati oggi alle 14.30 nella chiesa di Sauris di Sotto.